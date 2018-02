Erster Trailer zur Karate Kid Serie "Cobra Kai"

"Karate Kid" ist absoluter Kult. Nachdem er mit seiner Mutter umgezogen ist, hat der junge Daniel LaRusso (Ralph Macchio) Anpassungsschwierigkeiten an seiner neuen Schule. Schnell landet er im Visier des Schlägers Johnny Lawrence (William Zabka). Trainiert vom Karate-Meister Mr. Myagi (Pat Morita) kann Daniel seinen Konkurrenten aber schließlich im All Valley Karate Tournament besiegen.

Zuletzt "How I Met Your Mother" die nostalgische Schwärmerei der "Karate Kid"-Fans an. Sowohl Ralph Macchio als auch William Zabka) traten als Gäste in der Hitserie auf und spielten sich selbst. In der TV-Serie "Cobra Kai" schlüpfen sie nun erneut in die Rollen, die sie in den Achtzigern berühmt gemacht haben.

30 Jahre nach dem All Valley Karate Tournament eröffnet Johnny das Cobra Kai Dojo neu, um eine Riege unbarmherziger Kämpfer heranzuzüchten. Das kann Daniel unmöglich zulassen...

"Cobra Kai" soll noch heuer auf YouTube Red Premiere feiern. Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest.

(lfd)