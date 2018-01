Erster Trailer zur Miniserie "Patrick Melrose"

Die fünfteilige Miniserie "Patrick Melrose", die auf Edward St. Aubyns gleichnamige Romanreihe basiert, startet demnächst bei SKY. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht.

Darin ist "Sherlock Holmes"-Star Benedict Cumberbatch als schizophrener, suizidgefährdeter Alkoholiker, der sein Steak Tartar am liebsten "sehr scharf" mag, zu sehen. Auch die schwierige Kindheit ist in dem Clip ein Thema. Flashbacks zeigen seinen sadistischen Vater und seine reiche, unglücklich amerikanische Mutter.

Die Serie spielt in den 60er Jahren im Süden Frankreichs, in den 80er Jahren in New York als auch in Großbritannien. Jede Episode behandelt einen Teil der Romanreihe.

Regie führt der "Deutschland 83"-Filmemacher Edward Berger. Für die Drehbücher war David Nicholls ("Am grünen Rand der Welt") verantwortlich. Neben Benedict Cumberbatch spielen auch Jessica Raine ("Jericho"), Holliday Grainger ("Cinderella") und Indira Varma ("Game of Thrones") mit.

"Patrick Melrose" soll laut "Variety" in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 zu sehen sein. Wann die Serie hierzulande startet, steht noch nicht fest.

(LM)