Ethan Peck ist der neue Mister Spock

Halb Mensch, halb Vulkanier und eine TV-Legende. CBS hat für die 2. Staffel seiner Serie "Star Trek: Discovery" einen neuen Mr. Spock gecastet.

Ethan Peck spielte eine kleine Rolle in "Gossip Girl", in der TV-Adaption von "10 Dinge, die ich an dir hasse" und in einigen "Halo"-Filmen. Er selbst ist relativ unbekannt. Sein Opa ist dafür genauso berühmt wie Spock selbst. Es ist Gregory Peck.

Monatelange Suche

Showrunner Alex Krutzman verkündete am Dienstag, dass seine monatelange Suche nach dem neuen Spock endlich beendet ist. Als Nachfolger von Leonard Nimoy und Zachary Quinto wird Peck es nicht leicht haben, vor den Augen der Trekkies Gnade zu finden.

"Discovery" spielt vor den originalen "Raumschiff Enterprise"-Folgen. Spock ist der Wissenschaftsoffizier unter Kapitän Christopher Pike.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)