Eventserie "Das Boot" startet Ende 2018

Die Geschichte der neuen Event-Serie "Das Boot" beginnt im Herbst 1942 zu einer Zeit, in der die U-Boot-Kriegsführung während des Zweites Weltkrieges immer brutaler wird. Inspiriert ist die Serie vom Oscar- und Golden Globe-nominierten Meisterwerk von Wolfgang Petersen und dem gleichnamigen Bestseller von Lothar-Günther Buchheim.

Mit Tom Wlashiha

Zur internationalen Besetzung von "Das Boot" gehören unter anderem Vicky Krieps ("Der seidende Faden"), Tom Wlaschiha ("Game of Thrones"), Lizzy Caplan ("Masters of Sex"), Rick Okon ("Tatort"), August Wittgenstein ("The Crown") und Vincent Kartheiser ("Mad Men").

Inszeniert von Andreas Prochaska

Chefautoren der Serie sind Tony Saint ("Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley") und Johannes W. Betz ("Der Tunnel"). Für die Regie ist Andreas Prochaska, der unter anderem bereits durch Filme wie "Das finstere Tal" und "Das Wunder von Kärnten" bekannt wurde, geführt.

"Das Boot" wird voraussichtlich Ende 2018 auf Sky in Österreich zu sehen sein.



(LM)