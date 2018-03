Die besten Filme am Ostersonntag

Zu Ostern stehen Fans Kopf, denn das Oster-Programm verspricht neben Blockbustern auch Spaß und Kultur. Hier ein Überblick.

13.55 Uhr, ORF Eins: "Fluch der Karibik"

Abenteuerfilm.

Schon als Kind hat Gouverneurstochter Elizabeth dem Waisenjungen Will Turner das Leben gerettet - als sie ihm ein Medaillon abnahm, das ihn sonst als Piraten entlarvt hätte. Jahre später haben sich die beiden ineinander verliebt, aber dann taucht der grausame Pirat Barbossa auf und entführt die hübsche Elizabeth.

20.15 Uhr, ORF III: "Frühling in Wien"

Ádám Fischer dirigiert die Wiener Symphoniker im Musikverein. Live-versetzt.

20.15 Uhr, ORF Eins: "Fack ju Göhte 2"

Komödie.

Zeki (Elyas M'Barek) immer immer noch Hau-drauf-Lehrer, die Kids sind immer noch lästig - in der Fortsetzung ruft jetzt die Schulreise und verspricht Spaß sowie Chaos put!

20.15 Uhr, RTL: "Alles steht Kopf"

Animationshit.

In der Gefühlswelt der elfjährigen Riley sind die Emotionen im Gleichgewicht. Doch plötzlich brodelt's und Freude, Wut, Ekel Angst und Kummer haben alle Hände voll zu tun: Der geniale Animationshit holte 2015 verdient den Oscar!

20.15 Uhr, VOX: "Das perfekte Dschungel-Dinner"

Dokusoap.

Am Ostersonntag wird gut gegessen – die Dschungelcamper geben ihr Bestes. Mit dabei: Matthias Mangiapane, Tatjana Gsell, Daniele Negroni und Dschungelkönigin Jenny Frankhauser.

Was es sonst noch zu Ostern im TV spielt:

20.15 Uhr, ARD: "Tatort - ein Fuß kommt selten allein" in Münster mit Kommisar Frank Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne ( Jan Josef Liefers) mit (Doppelfolge)

20.15 Uhr, Puls 4: "Van Helsing". Horrorthriller mit Hugh Jackman.

20.15 Uhr, RTL 2: "Terminator 2 - Tag der Abrechnung". Sci-Fi-Thriller mit Arnold Schwarzenegger.

22.45 Uhr, Pro7: "The Dark Knight". Comicverfilmung mit Christopher Nolan und Christian Bale.

23.05 Uhr, RTL: "Total Recall": Sci-Fi-Action mit Arnold Schwarzenegger.

23.15 Uhr, Bayern: "Manche mögen's heiß". Kultkomödie mit Marilyn Monroe und Tony Curtis.

(red)