Finale Staffel von "New Girl" startet im April

"New Girl" mit Zooey Deschanel geht in die letzte Runde! Nun wurde bekanntgegeben, wann die letzte Staffel in den USA startet: Am 10. April um 21:30 Uhr.

Altbekannte Gesichter

Die Handlung setzt drei Jahre nach dem Finale der sechsten Staffel an. Zahlreiche altbekannte Gesichter werden zu sehen sein, unter anderem Damon Wayans jr. (Coach), Dermot Mulroney (Russell Shiller), David Walton (Sam Sweeney), Nelson Franklin (Robby) und Sam Richardson (Dunston) sowie Jamie Lee Curtis und Rob Reiner als Jess' Eltern Joan und Bob.

Neu mit dabei: J.B. Smoove ("Die Millers") als Winstons Vater und Comedienne Tig Notaro ("One Mississippi").

Was die Zuschauer erwartet (Achtung Spoiler!)

Nick und Jess sind noch immer ein Paar und haben eine Buch-Tour in Europa hinter sich. Schmidt dagegen ist ein Hausmann und kümmert sich um Tochter Ruth, während Cece berufstätig ist. Winston und Aly haben in der Zwischenzeit geheiratet und erwarten ein Kind.

