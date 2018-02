GNTM - Austro-Models wollen bei Heidi aufrühren

"Ich habe heute leider kein Foto für dich". Diesen schon legendären Satz wird man in den kommenden Wochen wieder öfters aus dem Mund von Model-Mama Heidi Klum hören. Die 44-Jährige geht zum 13. Mal auf die Suche nach "Germany's Next Topmodel".

Erstmals startet die Show gleich mit einem tollen Auslandsaufenthalt für die 50 Kandidaten, die sich bei den Castings gegenüber der Konkurrenz durchsetzten konnten. Gemeinsam mit Heidi sind die beiden bekannten Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo in der Dominikanischen Republik, um die Mädchen an Traumstränden auf ihre Model-Qualitäten zu testen.

Ehefrauen mit dabei

Kurz vor dem Start wurde auch bekanntgegeben, dass sich unter den Kandidatinnen schon drei Ehefrauen befinden. Sara (23) ist seit letzten Sommer mit Lorenzo Leutenegger verheiratet. Der war im Jahr 2012 der erste Schweizer Bachelor. Auch die grbürtige Brasilianerin Bruna (24) und die 22-jährige Ivana sind schon vermählt.

Man darf gespannt sein, ob es da nicht Probleme geben wird, wenn im Verlauf der Staffel intime Kuss-Shootings mit männlichen Models anstehen. Heide Klum hat im Vorfeld gegenüber der "Gala" gesagt: "Die Mädchen in dieser Staffel sind sehr viel ehrgeiziger. Man spürt, dass sie es weit bringen wollen. Früher gab es schon mal mehr Gemotze. Diesmal haben wir weniger Stinkstiefel, denen alles zu anstrengend ist".

3 Mädels aus Österreich

Noch keinen Ring am Finger haben die drei Kandidatinnen aus Österreich.

Victoria ist gebürtige Steirerin, wohnt aber derzeit in Wien. Die 18-Jährige ist frische Maturantin an der renommierten Lyc#ee Francais de Vienne. Da ihr Vater der Geschäftsführer von Chanel Österreich ist, hat sie mit Mode schon recht viel zu tun. Trotzdem ihres Luxuslebens will sie auf eigenen Beinen stehen und selbst etwas erreichen. Sie hat trotz ihrer jungen Jahre hat sie schon viel Erfahrung gesammelt.

Liane ist mit ihren 16 Jahren eine der jüngsten Kandidatinnen und kommt aus Tirol. Sie bezeichnet sich selber als zweigeteilte Person. Auf der einen Seite ist verrückt und total auf Party eingestellt, andererseits ist sie schüchtern und brav. Mit dem Modeln hatte sie bislang noch nichts am Hut.

Zoe ist 18 Jahre alt, vom Sternzeichen Löwe und kommt aus Baden bei Wien. Sie wurde von ihrer Schwester zum Casting angemeldet. Sie und Victoria kannten sich bereits vor der Sendung, hatten aber aufgrund eines Streits keinen Kontakt miteinander. In der "Wiener Szene" war sie sehr vernetzt, war viel unterwegs und hat dort auch viel Blödsinn gemacht.

(baf)