Zoe gibt Fotografen die Schuld an ihrem Rauswurf

Modefotograf Christian Anwander chauffierte die "GNTM"-Top Ten durch L.A. – allerdings nicht in einer abgedunkelten Limousine, sondern auf einem offenen Anhänger mit Dusche. Ganz nach dem Motto: Zuschauen erwünscht!

Beim Casting für die gemeinsame Sommerkampagne von Venus und Braun ist das Influencer-Talent der Modelanwärterinnen gefragt.

"Der Fotograf war so ein Arschloch zu mir"

Große Probleme dabei, hatte die österreichische "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Zoe (18), die dabei mal wieder in Tränen ausbrach.

Schon kurz vor der Entscheidung ahnte sie, dass sie wahrscheinlich gehen muss: "Ich bin in den Top Ten - und das verkacke ich gerade", sagte sie zu ihrer Mutter am Telefon vor der Entscheidung. Die Schuld gibt sie aber auch dem Fotografen: "Der Fotograf war so ein Arschloch zu mir"

Wirklich gut performt dagegen, hat Christina. Sie konnte die Jury überzeugen und bekam das begehrte Venus-Rasierer-Shooting.

Oben-Ohne-Foto von Sally

Daneben wurden die Models mit ihrem Auftreten in den sozialen Netzwerken konfrontiert. Ein altes "Oben Ohne"-Foto von Sally, das sie einmal einem fremden Mann geschickt hat, war dabei das große Gesprächsthema. Das kam auch bei der Jury nicht sonderlich gut an.

(red)