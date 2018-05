Diese Kandidatinnen sind im "GNTM"-Finale

Das Fotoshooting in Folge 15 hatte es in sich: Die fünf Halbfinalisten Jennifer, Julianna, Pia, Toni und Christina mussten sich mitten im Nirgendwo der amerikanischen Wüste in Designerkleidern vor der Linse des Fashion-Fotografen Regan Cameron (Vogue, Marie Claire, Michael Kors) in Szene setzen.

Während Toni und Pia von Anfang an überzeugten, hatten Jennifer, Julianna und Christina leichte Startschwierigkeiten. Auch die Haut-Couture-Show war für die Kandidatinnen eine Herausforderung. Besonders für Christina: Ihr Kleid, das sie eigens für sich ausgesucht hatte, war ihr nämlich viel zu eng.

GNTM 2018 - Folge 15

Christina, Toni, Pia und Julianna sind im Finale

Gegen Ende gab es dann den wichtigen Walk: Bis auf Christina, die mit ihrem Kleid hängen blieb, legten einen alle Mädels einen bravourösen Auftritt hin. Dennoch konnte Christina die Jury mit ihrer Performance überzeugen. Ins große Finale haben es außerdem Toni (18), Pia (22) und Julianna (21) geschafft. Jennifer (23) dagegen, musste die Show verlassen.

"Ich habe die letzten 15 Wochen Revue passieren lassen. Jennifer, du hast vom ersten Shooting an zu meinen Favoritinnen gezählt. Du bist eine Kämpferin, hast dich von nichts und niemanden unterkriegen lassen. Du bist aber die einzige ohne Job. Niemals warst du die erste Wahl. Braucht Deutschland ein Topmodel, das keine Jobs bekommt …?", so erklärte Jurorin Heidi Klum ihre Entscheidung.

Jennifer brach in Tränen aus

Für Jennifer, die in der Show in Tränen ausbrach, war das natürlich ein harter Schlag. Trotzdem ist sie froh, dass sie soweit gekommen ist: "Ich habe meinen Traum gelebt, denn das war es, hier mitzumachen.", so Jennifer.

Details zum Finale

In einer Woche – genauer gesagt am 24. Mai (ab 20.15 Uhr auf ProSieben)– ist dann das große "GNTM"-Finale. Da wird entschieden, wer "Germany's Next Topmodel 2018" wird.

Anders als im vergangenen Jahr findet das Finale nicht wieder in Oberhausen, sondern in Düsseldorf im ISS Dome statt.



