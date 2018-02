GNTM wird zur großen Drama-Show von Zoe

Trotziges Verhalten, Drama, Streitereien und viel Tränen. Topmodel-Kandidatin Zoe bekommt in der aktuellen Staffel der Castingshow auf Pro7 erstaunlich viel Sendezeit. Ihr polarisierender Charakter sowie die Reibereien mit ihrer vermeintlich besten Freundin Victoria sollen dem schon etwas in die Jahre gekommenen Format wieder mehr Quote bringen.

Auch in Folge drei am Donnerstag war neben viel Zoe von den anderen Kandidatinnen kaum etwas zu sehen. Zoe wird von Victoria mit einer fast leeren Plastikflasche beworfen und heult. Zoe bricht beim Trampolinshooting zusammen und heult. Zoe hört nicht auf Designer Christian Cowan und verweigert das Catwalk-Üben. Zoe war beim Shooting die Schlechteste, ist somit Wackelkandidatin, heult schließlich und gibt dem Streit mit Victoria die Schuld an ihrer schlechten Leistung.

Alles nur Show?

Trotzdem ist die 18-Jährige eine Runde weiter gekommen. Auf Instagram hat sie mittlerweile 34.000 Follower, von den Models ist nur Victoria mit 38.000 Fans besser unterwegs. Und solange Zoe mit ihrem schwierigen Charakter für Action in der Sendung sorgt, wird man auf sie wohl nicht verzichten können.

(baf)