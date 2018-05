GZSZ-Star Iris Mareike Steen hat ausgetanzt

Dabei lieferte sie diese Woche eine überraschend solide Leistung ab, nachdem sie zuletzt scharf für ihre Tänze kritisiert worden war. Dafür erhielt sie zu Recht das Lob der Jury. "Du solltest jede Woche Salsa tanzen", zeigte sich Jorge Gonzalez begeistert.

Sogar Joachim Llambi fand positive Worte: "Du warst im Takt, das hast du gut hingekriegt". Dafür erhielt sie am Ende 17 Jury-Punkte - eine deutliche Steigerung zu ihren letzten Leistungen. Doch am Ende hat es trotzdem nicht gereicht: Es riefen einfach nicht genügend Zuschauer für die Blondine an.

"Es ist okay"

Trotzdem versichert die Schauspielerin, nicht allzu traurig zu sein und sich lieber über die vielen schönen Momente zu freuen, die sie im Laufe der Show erleben durfte. "Ich bin voll froh, dass wir noch mal einen so schönen Tanz zeigen durften. Ich meine, ich habe in den letzten Wochen immer damit gerechnet. Von daher ist es für mich okay", erzählt sie im Gespräch mit "Exclusiv".

Letzte Woche kam es bei 'Let's Dance' zum Eklat, als Llambi der 26-Jährigen die Bewertung verweigerte. Ihre Performance sei einfach zu unterirdisch gewesen. "Du wirst von mir heute kein Urteil bekommen. Du wirst heute nicht rausfliegen, das wirst du nicht, aber ich werde dich nicht bewerten. Es tut mir Leid", meinte der 53-Jährige. Ihr Tanzpartner Christian Polanc bezeichnete ihn daraufhin gegenüber "Promiflash" als "respektlos": "Das hat Iris in keinster Weise verdient, das haben vielleicht Leute verdient, die sich nicht bemühen, die nur hier sind und das Kasperle machen oder sonst irgendwas".

Klentze im Verletzungspech

Für den Schockmoment der Show sorgte "Alles was zählt"-Schauspieler Bela Klentze. Wenige Augenblicke, nachdem er mit seiner Profi-Partnerin Oana Nechiti zu tanzen begonnen hatte. Nach ein paar Spritzen ins Knie und einer kurzen Pause, in der einstweilen andere übers Parkett schwebten, durfte er noch einmal ran. Und biss dabei die zwei Minuten die Zähne zusammen.

Auch ohne Tanzen wäre das Paar vermutlich weitergekommen, doch darauf wurde mutig verzichtet. Schon zuvor war das Paar vom Verletzungspech verfolgt worden. Oana konnte wegen starker Schmerzen im Kreuz nicht tanzen, Bela kam mit dem kurzfristigst eingesprungenen Ersatz weiter.

(baf)