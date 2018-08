"Wonder Woman" spielt bald eine Österreicherin

Hedy Lamarr wurde als Hedwig Eva Maria Kiesler 1914 in Wien geboren und studierte bei Max Reinhardt in Berlin Schauspiel. Lamarr erfand jene Technologien, die Bluetooth und WLAN ermöglichten. 2014 wurde sie posthum in die National Inventors Hall of Fame aufgenommen. In Deutschland, Österreich und er Schweiz wird der "Tag der Erfinder" am Geburtstag von Hedy Lamarr am 9. November gefeiert.

Ziegfeld Girl (1941) mit James Stewart und Judy Garland (Bild: imago stock & people) Foto oben: Hedy Lamarr mit Clark Gable in Comrade X (1940) (Bild: imago stock & people) 1933 traf Hedy Lamarr den Chef von MGM Louis B. Mayer - er bot ihr einen Vertrag in Hollywood an. - von den 30ern bis in die 50er war sie eine der Diven der goldenen Ära Hollywoods (Bild: imago stock & people) Ziegfeld Girl (1941) mit James Stewart und Judy Garland (Bild: imago stock & people)Foto oben: Hedy Lamarr mit Clark Gable in Comrade X (1940) (Bild: imago stock & people)1933 traf Hedy Lamarr den Chef von MGM Louis B. Mayer - er bot ihr einen Vertrag in Hollywood an. - von den 30ern bis in die 50er war sie eine der Diven der goldenen Ära Hollywoods (Bild: imago stock & people)

Lehnte "Casablanca" ab

Berühmter ist sie allerdings dafür, dass sie eine der Diven der Goldenen Hollywood-Ära wurde. Sie galt als "schönste Frau der Welt" und lehnte zum Beispiel die Rolle in "Casablanca" ab. Zu ihren berühmtesten Rollen zählt "Samson und Delilah".

Affären mit Männern und Frauen

Lamarr war sechsmal Mal verheiratet und hatte unzählige Affären mit Männern und Frauen. Ein Teil ihrer Asche wurde auf ihren Wunsch von den USA nach Österreich gebracht und im Wienerwald verstreut.

Erste US-TV-Serie für Gal Gadot

Showtime plant, Lamarrs Leben zu einer Mini-Series zu machen. Die Rolle der blitzgescheiten Hollywood-Diva hat sich "Wonder Woman" Gal Gadot unter den Nagel gerissen. Für sie wird es die erste große Rolle im US-TV. Bisher erschien sie nur in einer Gastroll in "Entourage" und 2009 in der Serie "The Beautiful Life".

Sarah Treem, Co-Creator der Serie "The Affair" soll für die neue Serie verantworlich sein. Warren Littlefield ("The Handmaid's Tale", "Fargo") wird Executive Producer



