Video vom "Game of Thrones"-Set aufgetaucht

Schon seit Wochen wird in Nordirland die achte Staffel der Erfolgsserie "Game of Thrones" gedreht. Das große Finale soll erst 2019 ausgestrahlt werden. Nun ist ein Video von den Dreharbeiten aufgetaucht.

ACHTUNG, der folgende Text enthält einen potentiellen, gigantischen SPOILER für die letzte Staffel "Game of Thrones"!

Game of Thrones

Ein Twitter-Video, das von einem Fan gedreht wurde, zeigt wie die Stadt Winterfell in Flammen steht. Die Aufnahmen sollen in der Nähe der Serien-Drehorte in Nordirland entstanden sein.

Fans vermuten, dass die Stadt Winterfell in der finalen Staffel fallen wird. Aber wer das Feuer gelegt hat, bleibt offen. Aktuell kursieren drei Theorien im Netz:

– Daenerys brennt mit ihren drei Dachen die Burg nieder.

– Der Nachtkönig und seine Untoten erreichen Winterfell. Die haben mittlerweile einen Drachen an ihrer Seite. Aber Moment... der spuckt doch blaues Feuer? Dafür hat die Seite "Watchers on the Wall" eine naheliegende Erklärung: Das Feuer wird erst nachträglich am Computer blau gefärbt.

– Cersei greift Winterfell an.

OMG WINTERFELL 😱😱 THIS IS HUGE pic.twitter.com/nmCTtoz3ot — 💫 ℝίτα 💫 (@JonxDanyy) 31. Januar 2018

Erst vor Kurzem sind Drehbuchseiten der kommenden Season aufgetaucht.

(red)