Cro fordert "GNTM"-Models zum Tanz auf

In der sechsten Folge von "Germany's Next Topmodel" kommt wieder einiges auf die Mädels zu: Es gilt nicht nur einen Text auswendig zu lernen, sondern auch dazu in bunten Hip-Hop-Outfits zu tanzen. US-Rapperin Brooke Candy zeigt ihnen die richtigen Moves.

GNTM 2018 - Folge 6

Unterstützt werden sie dabei von Rapper Cro. Streit gibt's bei Zoe und Klaudia, weil Zoe scheinbar nicht arbeiten will. ProSieben zeigt die sechste Folge am 15. März ab 20.15 Uhr.

(red)