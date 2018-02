GNTM-Kandidatinnen weinen um ihre Haare

Model-Mama Heidi Klum (44) gehen die Ideen für ihre GNTM-Staffeln nie aus: In der vierten Folge der 13. Staffel mussten die "Meeedchen" in einem schweren Winter-Outfit ihre Posen beim wöchentlichen Fotoshooting auf einem Trampolin erhüpfen. Schweißperlen waren also kaum zu vermeiden, denn tagsüber klettert das Quecksilber in der Karibik auf über 30 Grad.

Wackel-Kandidatin Liane sprang allerdings ins Aus, denn sie konnte sich im Shootout gegen Gerda nicht beweisen. Laut Heidis Angaben war sie "zu schwach".

Dafür überraschte ihre Kontrahentin Gerda die Jury mit "komischen und zu übertriebenen" Posen. Die 44-Jährige und der Fotograf konnten sich das Lachen dann auch nicht mehr verkneifen. "Ich habe noch nie jemanden so modeln sehen", sagte Heidi.

Outfits von Lady Gaga und Miley Cyrus

Die restlichen Top 24 mussten sich dann der nächsten Herausforderung stellen: einem Casting für eine Fashion-Show von Stardesigner Christian Cowan. Einige seiner ausgefallenen Outfits für die "Germany's Next Topmodel"-Show wurden schon von Stars wie Lady Gaga (31), Miley Cyrus (25), Naomi Campbell (47), Karlie Kloss (25), Fergie (42) oder Fifth Harmony getragen.

Der Stardesigner suchte sich für seine glamouröse Show auch fast alle GNTM-Kandidatinnen aus – nur Klaudia, Julia, Anne und Christina liefen nicht mit und mussten vor der finalen Entscheidung zittern.

"Dann würdigst du den Designer nicht."

Nach der Show wackelte auch die Zukunft von Isabella bei der Castingshow. Sie kehrte auf dem Catwalk zu früh um und posierte laut Jury "zu übertrieben" für High Fashion.

Heidi: "Wenn du nicht zu Ende läufst, bis ganz nach vorn, dann würdigst du den Designer nicht." Vielleicht würden Fotografen so das Model gar nicht abfotografieren, weil sie zu weit hinten sei, ergänzte Co-Juror Michael Michalsky. Schlussendlich bekam sie aber doch ein Foto.

Next Stop: Los Angeles und das große Umstyling

Genauso wackeln mussten nach der Laufsteg-Challenge die Österreicherinnen Zoe und Victoria, die dann aber doch noch ein Ticket für die nächste Runde bekamen. Endgültig den Koffer packen musste aber Wackel-Kandidatin Julia.

Mit im Rennen ist auch noch die Zürcherin Sara. Auf sie und die restlichen 22 Models wartet nun die nächste Destination, Los Angeles. Dort steht den Kandidatinnen nun das gefürchtete Umstyling bevor.

Wie viele Tränen bei der nächsten Episode fließen, sehen Sie im Video oben. (nia)

Germany's Next Topmodel - ab 8.2.

(nia/20 Minuten)