Paparazzi spoilern Heidi Klums Oben-ohne-Shoot

Heidi Klum und ihre Leute horten Informationen und Fotos über die neue Staffel "Germany's Next Topmodel" wie Gold. Nur wenige Fotos werden an die Presse weitergegeben, wenig Spektakuläres ist zu erfahren.

Umso verärgerter wird Queen Heidi sein, wenn sie mitbekommt, dass sich ein Paparazzo in der Nähe des Filmsets in Santa Monica in Kalifornien versteckt hat.

"Oben ohne" erst in einigen Wochen im TV

Gut versteckt und mit einem fetten Teleobjektiv im Anschlag knipste der Fotograf Heidis Mädchen "oben ohne". Noch ist nicht bekannt, wann die Models Haare lassen müssen. Es ist anzunehmen, dass das Glatzenshooting erst im Laufe der Staffel gezeigt wird.

Heidi grapscht ihren Mitjuror an

Doch nicht nur die schrägen Kostüme, die Katy Perry vor Neid erblassen lassen würden und die schlecht sitzenden Glatzen-Attrappen fand der Paparazzo ein. Auch Heidi mit ihrem Mitjuror Thomas Hayo auf Tuchfühlung geht, erwischte der Fotograf.

(lam)