Giftigste Spinne der Welt: Angst im Dschungelcamp

Jenny Frankhauser und David Friedrich müssen durch die Dschungelprüfung "Sonderfüll-Deponie". Für David wird die Prüfung zur Folter, denn während Jenny schwitzt und Ekelabfälle aus vergammelten Fisch- und Fleischabällen in Kübel füllen muss, enden diese über Davids Kopf. Der ist festgeschnallt in einer Glasbox, die sich immer mehr und mehr mit dem schleimigen Zeug füllt. David reckt es, er muss sich beinah übergeben. Trotzdem versucht er, die hektische, panische Jenny per Zuruf zu beruhigen und trotzdem die Laune zu heben (siehe Fotoshow). Dann drohen Jenny durch die Kübel-Schlepperei auch noch die Kräfte auszugehen ...

Berühmte-Schwestern-Selbsthilfegruppe

Tina York und Jenny Frankhauser haben eines gemeinsam - beide haben eine berühmte große Schwester. T'ina steht im Schatten von Schlagersängerin Mary Roos, Jenny im Schatten von Daniela Katzenberger.

"Das haben die Leute irgendwie immer anders ausgelegt"

Bei der Nachtwache beginnen sich die beiden, ihr Leid zu klagen. Tina versucht, die niedergeschlagene Jenny aufzubauen: "Ich kenne das, wenn Leute sagen: 'Du bist im Schatten deiner Schwester'. Ich habe das auch gehört und gelesen. Ich habe es aber nie so empfunden. Weil: Ich bin ich und Mary ist Mary. Und Mary ist großartig. Und ich bin es auf meine Weise, eben anders. Ende, Punkt, Aus." Ihr sei es lieber, so Mary, ihre Schwester haben den Erfolg, als irgendjemand anders." Da stimmt ihr Jenny zu "Ging mir auch immer so, aber das haben die Leute immer irgendwie anders ausgelegt."

"Irgendwann denkst du selbst, dass du nix und niemand bist"

"Wenn es aber nie aufhört und du eigentlich nur dein eigenes Leben leben willst… Irgendwann denkst du selbst, dass du nix und niemand bist. Es gibt Gründe, warum ich kein Selbstwertgefühl habe." Tina: "Ja, aber gib' das hier nicht auf. Halte durch und versinke hier nicht in Selbstmitleid. Packe es an: Du bist der glücklichste Mensch unter der Sonne, wenn du es unter die ersten drei geschafft hast. Und es tut deinem Selbstbewusstsein gut. Du bist anders als deine Schwester… Kümmere dich nur um dich selbst und lass' dich nicht von irgendjemand klein machen."

Tina bricht im Dschungeltelefon zusammen

Dass Tina Jenny ins Gewissen geredet hat, zeigt Wirkung. Am nächsten Tag ist sie fit wie ein Turnschuh. "Gestern Nacht dachte ich, ich habe kein Bock mehr. Und heute denke ich, scheiß' drauf, das ziehe ich jetzt durch. Scheißegal, was jetzt noch auf uns zukommt." Bei Tina ist es genau umgekehrt. Sie ist müde, fertig und will nur noch aus dem Camp weg. Schon seit Tagen bittet sie die Leute, nicht mehr für sie anzurufen. Im Dschungeltelefon bricht sie dann in Tränen aus (siehe Fotoshow).

Tödliche Giftspinne bei Danieles Sachen

Matthias entdeckt eine Spinne und holt Daniele dazu. Sie glauben, dass das Tier tot ist und stochern mit einem Stöcken am Tier herum. Doch das Tier hat sich nur tot gestellt. Sie nimmt ihre acht Beine in die Hand und trippelt davon. Bei Danieles Rucksack entdecken die Dschungelcamper sie wieder. Ein Rancher macht sich mit Einmachglas und Gabel auf Spinnenjagd und fängt das Krabbeltierchen recht unspektakulär lebend ein.

"Willst du mich verarschen?"

Tina erkundigt sich, um was für eine Spinne es sich gehandelt hat. Die Antwort von David ist alles andere als beruhigend: "Das war die gefährliche Trichternetzspinne und sie war nicht tot! Sie hat sich nur totgestellt." "Willst du mich verarschen? Ich habe mit der am Stock rumgespielt, Alter", wird Daniele noch im Nachhinein panisch.

Gegengift im Lager immer parat

Trichternetzspinnen können einen Menschen töten. Doch seit in den 80ern ein Gegengift entwickelt wurde, gab es keine Todesopfer mehr. Dr. Bob beruhigt, dass das Gegengift lagernd sei. Trotzdem sich die Stars aufgefodert, genau deshalb immer Schuhe zu tragen. "Gut ist, dass die Spinnen nicht in ihr Bett klettern oder auf sie springen können", versucht Bob zu beruhigen.

Kein Schlaf mehr für Daniele

Der Erfolg hält sich in Grenzen. Daniele greift zu extremen Maßnahmen: "Ich werde jetzt auf jeden Fall keine Nacht mehr schlafen, ich übernehme den Nachtdienst von allen." Auch für die sowieso übermüdete Tina wird die Lage dadurch nicht leichter.

