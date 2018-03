SIE ist Carmen Sandiego in der Netflix-Realverfilmung

"Carmen Sandiego" wurde 1985 als Videospiel aus der Taufe gehoben und sechs Jahre später in eine animierte TV-Serie verwandelt. Sowohl die Games als auch das partizipative Fernsehformat zielten darauf ab, Kindern spielerisch Geographie (und in weiterer Folge auch Geschichte, Mathematik, etc) beizubringen.

Player und Zuschauer begeben sich gemeinsam mit den Agenten der ACME Detektei auf die Jagd nach Carmen Sandiego, ihres Zeichens Anführerin des Verbrecher-Syndikats V.I.L.E. und kriminelles Supergenie. Sandiego reist in diebischer Mission rund um die Welt. Anhand verschiedener Hinweise gilt es zu eruieren, wo sie sich befindet.

Einem Bericht von "Deadline" zufolge wird Gina Rodriguez die Schurkin in der kommenden Realverfilmung von Netflix verkörpern. Rodriguez wurde 2015 für die Hauptrolle der TV-Serie "Jane the Virgin" mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Auf Netflix war sie zuletzt im Sci-Fi-Thriller "Annihilation" zu sehen. Die 33-Jährige produziert "Carmen Sandiego" zudem mit ihrer Firma "I Can and I Will".





(lfd)