Giuliana Farfalla hat genug vom Dschungelcamp

"Ich bin nicht gut in so was, deshalb halte ich es kurz. Ich gehe nach Hause! Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr. Akzeptiert es bitte und habt Verständnis und rastet nicht aus", sagt sie in die verdutzten Gesichter ihrer Mitcamper.

"Ich habe tolle Tage hier mit euch verbringen dürfen und die waren auch total schön. Ich danke euch dafür. Aber für mich ist es jetzt vorbei. Es ist nicht meine größte Stärke zu sprechen und deshalb bin ich ja auch Model geworden", erklärt sie weiter, ohne jedoch einen konkreten Grund für ihren vorzeitigen Rückzug zu nennen.

Vergangenheit holt sie ein

Sie habe die letzten Tabe viel Zeit gehabt, nachzudenken. Dabei habe sie auch ihre Vergangenheit eingeholt, die oft nicht sehr einfach und schön war, gibt sie dann doch so etwas wie eine Erklärung für das Verlassen des Camps an.

Damit fällt die erste echte Rauswahl, die für den Freitag geplant gewesen wäre, wohl ins Wasser. Denn ein Ersatzkandidat wird laut RTL nicht ins Camp geschickt.

