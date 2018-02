Dekolleté-Fummeleien & Conchita im Duschvorhang

Gleich drei internationale Stars tanzten zur Goldenen Kamera-Verleihung am Donnerstag in Frankfurt an. Diesmal waren sie sogar echt. Joko und Klaas sprengten die Verleihung 2017 mit einem falschen Ryan Gosling.

Diesmal echte Stars: Watts, McGregor, Neeson

Diesmal war kein Zweifel möglich. Ewan McGregor plauderte über seine Schauspielschulzeit als er zum ersten Mal in Frankfurt war, Naomi Watts thematisierte Rassismus und das Massaker an der Parkland High School in Florida. Sie bekam den Preis als beste Schauspielerin International. Sie wurde mit einem Videogruß ihres Entdeckers David Lynch ("Buttercup, Du bist eine der größten Schauspielerinnen der Welt") überrascht. Liam Neeson der für sein Lebenswerk (international) ausgezeichnet wurde, zeigte sich "demütig und geehrt".

Österreich stark vertreten

Star vertreten war bei der Goldenen Kamera die österreichische Prominenz. Conchita Wurst eröffnete die Show mit den Pointer Sisters und legte nachher auch noch einen Soloauftritt hin. Sie freute sich über Christiane Hörbigers Lebenswerk-Preis ("Ich liebe Christiane Hörbiger"). Am Red Carpet tauchte sie, eingewickelt in ein durchsichtiges Plastikoberteil inklusive Schleppe auf. Warum sie sich für einen Duschvorhang als Abendgarderobe entschied, war nicht ganz klar.

Auch mit dabei: Peter Weck, der mit seiner Tochter kam.



Dekollete-Grapscher und grottenschlechte Küsse

Am Red Carpet ging es lustig zu: Birgit Schrowange griff Inka Bause ins Dekolleté. Thomas Anders und seine Frau Claudia boten bei ihrem Red-Carpet-Kuss die schlechteste schauspielerische Leistung des Abends. Und Jorge Gonzales forderte Tim Mälzer zum Sch....uh-Vergleich, den er haushoch gewann.

"Scheiße wir haben gewonnen" begeisterte Publikum

Der Gewinner der Herzen war Publikumspreisträger Horst Lichter. Der TV-Koch gewann für die Sendung "Bares für Rares". Ehrliche Freude ist bei den oft zu Tode gecoachten Reden etwas Seltenes. Umso ehrlicher war dafür Lichters "Scheiße, wir haben gewonnen", das er bei seiner Dankesrede herausbrüllte.

Die wichtigsten Preise:

Nachwuchs: Louis Hofmann

Beste Schauspielerin International: Naomi Watts

Lebenswerk International: Liam Neeson

Lebenswerk National: Christiane Hörbiger

Beste Deutsche Schauspielerin: Petra Schmidt-Schaller

Bester Deutscher Schauspieler: Volker Bruch

Bester Deutscher Fernsehfilm: "Jürgen - heute wird gelebt"

Beste Show: "Sing meinen Song - das Tauschkonzert"

Bester Deutscher Mehrteiler: 4 Blocks

Publikumspreis: Bares für Rares

