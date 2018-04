"Grey's Anatomy": Details zur 15. Staffel

Der US-Sender ABC gab am Freitag offiziell bekannt, dass "Grey's Anatomy" eine 15. Staffel bekommt. "Dank der treuen Fans, die von Anfang an auf dieser Reise dabei waren, und neuen Generationen von Zuschauern, die die Freude und das Drama des Grey Sloan Memorials für sich entdecken, ist die Show so stark wie eh und je.", so Channing Dungey, die Präsidentin von ABC Entertainment.

ACHTUNG Spoiler!: Zwei Stars sind nicht mehr dabei

Wie schon seit längerem bekannt, werden zwei langjährige Stars die beliebte Serie verlassen.

"Als Autoren ist es unsere Aufgabe, den Geschichten zu folgen, wohin sie sich bewegen, und manchmal bedeutet das, geliebten Figuren Lebewohl zu sagen", so die Produktionsleiterin Krista Vernoff gegenüber "Deadline". Es handelt sich dabei um die Schauspielerinnen Sarah Drew (Dr. April Kepner) und Jessica Capshaw (Kinderchirurgin Dr. Arizona Robbins).

Die neue Staffel wird übrigens im Herbst 2018 in den USA anlaufen.

(red)