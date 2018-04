Grimme Preis für Gosling-Gate, Böhmermann & Wolf

Einmal im Jahr wird Marl in Nordrhein-Westfalen zum Nabel der deutschen Fernsehwelt. In der Stadt im Ruhrgebiet ist der Grimme Preis zuhause; in den vier Wettbewerbskategorien Unterhaltung, Fiktion, Information & Kultur sowie Kinder & Jugend werden Auszeichnungen vergeben. Geld gibt es für die Preisträger nicht, dafür aber reichlich Renommee.

Von jetzt an darf sich auch der österreichische Journalist und "Zeit im Bild 2"-Moderator Armin Wolf zum illustren Kreis der Honorierten zählen. Er beweise "immer wieder aufs Neue, wie man journalistisch mit Vereinfachung und Populismus umgeht: präzise, unnachgiebig, unerschrocken, analytisch, leidenschaftlich, aber nicht von eigenen Gefühlen hingerissen", hieß es in der Begründung der deutschen Volkshochschul-Verbandes, der die Preise vergibt.

Deutsche Comedians geehrt

Bereits zum vierten Mal durfte sich Jan Böhmermann über die Auszeichnung freuen. Heuer erhielt er den Grimme Preis für die "Neo Magazin Royale"-Episode "Eier aus Stahl - Max Giesinger und die deutsche Industriemusik".

Ebenfalls geehrt wurden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für ihr mittlerweile legendäres "Gosling-Gate". Sie hatten die Veranstalter und Zuseher der letzten Goldene-Kamera-Verleihung zum Narren gehalten, indem sie einen Doppelgänger von Ryan Gosling einschleusten, der sich auf der Bühne als echter Hollywood-Star ausgab. Der Volkshochschul-Verband bezeichnete den "Circus HalliGalli"-Beitrag als "gleichermaßen packendes Unterhaltungsfernsehen im gewohnten Stil der Sendung wie auch bitterböse Medienkritik".

Weiter Informationen zum diesjährigen Grimme Preis erhalten Sie HIER.

(lfd)