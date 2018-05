Gruseliger neuer Trailer für "Castle Rock"

"Die Leute sagen: 'Ich war das nicht. Es war dieser Ort'", erzählt Dale Lacy (gespielt von "Lost"-Star Terry O'Quinn) im neuen Trailer von "Castle Rock". Welche Gräueltaten die Bewohner der Stadt leugnen verrät die Vorschau zwar nicht, dafür gibt es zahlreiche gruselige Szenenschnipsel zu sehen.

Ein Maskottchen stürzt sich von einem Dachfirst in den Tod. Ein Leichnam wird aus einer Gefängniszelle getragen. Ein vermummter Mann scheint eine furchtbare Entdeckung im Neuschnee zu machen.

Wenige Details, zwei bekannte Gesichter

Wie genau sich "Castle Rock" an den Romanen und Kurzgeschichten von Stephen King orientiert, ist derzeit noch unbekannt. Unter den Charakteren findet sich bislang nur ein bekannter Name: Von Sheriff Alan Pangborn (Scott Glenn) war bereits im Buch "The Dark Half" (1989) zu lesen.

Dafür gibt es mindestens zwei King-Alumni, die "Castle Rock" veredeln: Sissy Spacek spielte 1976 die Hauptrolle in "Carrie". Bill Skarsgård ist in den aktuellen "Es"-Verfilmungen als Horrorclown Pennywise zu sehen.

Es (It) 2017

Ab 25. Juli 2018 ist "Castle Rock" auf der Streaming-Plattform Hulu verfügbar.

(lfd)