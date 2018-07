HBO gibt endlich grünes Licht für "Deadwood"-Film

Der Abgang von Serien-Schöpfer David Milch bedeutete 2006 das Aus für "Deadwood". Sehr zum Missfallen der Fans, die 36 Episoden lang mit Sheriff Seth Bullock (Timothy Olyphant) mitgefiebert hatten. Den verschlägt es in der Serie von Montana nach South Dakota, wo er im Städtchen Deadwood nach dem Rechten sehen soll. Vor allem der örtliche Saloon- und Bordell-Betreiber Al Swearengen macht ihm dabei das Leben schwer.

Ursprünglich war geplant, das Format mit zwei TV-Filmen fortzusetzen, die es jedoch nie in die Produktion schafften. Knapp zehn Jahre nach Serienende wurde wieder über einen möglichen "Deadwood"-Streifen diskutiert; jetzt scheint das Projekt tatsächlich Form anzunehmen.

"Logistischer Albtraum"

HBO kündigte den Film am 25. Juli im Rahmen der TCA Press Tour an. "All diese Leute haben hart gearbeitet, um das zustande zu bringen", erklärte Casey Bloys, der Programmchef des Senders (via "Digital Spy"). "Es war ein logistischer Albtraum, die Termine der Cast-Mitglieder zu koordinieren, aber wir haben es geschafft. Wir haben grünes Licht."

Im Oktober sollen die Dreharbeiten beginnen; im Frühling 2019 könnte der Film bereits auf HBO laufen. Diese Termine seien aber nicht in Stein gemeißelt, warnte Bloys.

(lfd)