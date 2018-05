HBO kündigt dritte Staffel von "Westworld" an

"Es war bisher ein außergewöhnliches Vergnügen, mit den beiden sehr talentierten Jonathan Nolan und Lisa Joy sowie ihren begnadeten Mitarbeitern zusammenzuarbeiten", streute Casey Bloys, der Präsident von HBO, dem "Westworld"-Team am Dienstag Rosen. "Von der inspirierten Geschichte bis hin zur eindrucksvollen optischen Umsetzung sind wir gespannt zu sehen, wo uns das nächste Kapitel hinführen wird".

Die zweite Staffel ist in den USA gerade einmal zwei Folgen alt, seit dem Ende von Staffel 1 schon zwei Jahre vergangen sind. Mit der Ausstrahlung von Staffel 3 dürfen Fans also so schnell nicht rechnen.

"Bei einer Show von diesem Umfang und dieser Größe sind wir nicht daran interessiert, eine Kompromisslösung zu machen", so Jonathan Nolan, der Showrunner von "Westworld". "Wir wollen, dass die Show größer und größer und ehrgeiziger wird, und das braucht nun einmal seine Zeit. Wir nehmen uns alle Zeit die es benötigt, um es richtig zu machen".

Der bisherige Erfolg der utopischen SciFi-Serie gibt den Machern in dieser Hinsicht recht.

Heimische "Westworld"-Fans können die aktuellen Folgen bereits einen Tag nach der Erstausstrahlung auf "Sky Atlantis" sehen.

(baf)