RTL-Gruppe sichert sich "Handmaid's Tale"

Die Bezahlsender der RTL-Gruppe sind ab 17. Juli nicht mehr Teil des Sky-Angebots. Für Sky-Kunden ist die Enttäuschung daher umso größer, dass sich RTL Passion nun die Rechte an der preisgekrönten US-Dramaserie "The Handmaid's Tale" (deutscher Titel: "Der Report der Magd") gesichert hat. Ein genauer Starttermin wurde noch nicht bekannt gegeben.

Acht Emmys, zwei Golden Globes

In den USA läuft seit Mitte April bei Hulu die zweite Staffel der dystopischen Dramaserie, die im vergangenen Jahr mit acht Emmys und zwei Golden Globes ausgezeichnet wurde. Eine dritte Season wurde bereits bestellt.

Um was geht's?

In "The Handmaid's Tale" kämpfen Frauen in einer von Männern beherrschten Regierung um ihr Überleben – zu den Protagonistinnen der in einer dystopischen Zukunft angesiedelten Welt zählt unter anderem "Mad Men"-Star Elisabeth Moss.

Sie verkörpert die junge Offred, die zu den wenigen noch gebärfähigen Frauen zählt. Sie wird gezwungen, Nachkommen zu zeugen, um den Planeten wieder zu bevölkern.

Trailer zu "The Handmaid's Tale"



"The Sinner" bei RTL Crime

Neben "The Handmaid's Tale" hat sich die RTL-Gruppe auch die Mystery-Krimi-Serie "The Sinner" mit Jessica Biel in der Hauptrolle gesichert. Sie wird demnächst bei RTL Crime zu sehen sein.

Trailer zu "The Sinner"





(red)