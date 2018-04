Heidi Klum bringt ihre Mädels nach Disneyland

Im Rahmen einer Fashion Show dürfen sich die Mädchen in extravagante Versionen von Micky, Minnie und Co. verwandeln. Das war immer schon eine Herzensangelegenheit von Model-Mama Heidi: "Ein langjähriger persönlicher Wunsch von mir geht endlich in Erfüllung. Diese Woche sind Micky und Minnie Maus bei uns zu Gast".

Geshootet wird diesmal am Strand. Mit Sportutensilien, die man vom Geräteturnen kennt, müssen sich die Models vor der Kamera akrobatisch in Szene setzen, um den Fotografen Oliver Beckmann und die Jury von sich zu überzeugen.

Job in Musikvideo

Des Weiteren gibt es für vier junge Damen in Lissabon die Möglichkeit, einen tollen Job zu ergattern. Popsänger Wincent Weiss sucht für sein neues Musikvideo zum Song "An Wunder" zwei weibliche Hauptdarsteller. Grundvoraussetzung - spontane Emotionen zeigen.

Zur Freude aller steht auch noch ein Umzug bevor. Es geht raus aus dem Hostel und rein in die Modelvilla.

(baf)