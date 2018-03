Heidi Klum schickt ihre Models in den Knast

"Orange Is The New Black" heißt eine erfolgreiche US-TV-Serie über weibliche Gefängnisinsassen. Nach diesem Motto bittet Model-Mama Heidi Klum (44) ihre Kandidatinnen bei GNTM diesmal (22. März, 20.15 Uhr, ProSieben) in einem täuschend echten Knast auf den Catwalk.

GNTM 2018 - Folge 7

Vor den Augen und unter lautstarkem Gejohle und Gepfeife von harten Jungs heißt es für die Nachwuchs-Models "Haltung bewahren". In orangefarbenen Roben stolzieren Zoe, Jennifer und Co. an Maschendrahtzäunen entlang, um die Jury zu beeindrucken.

Nacktes Male-Model

Außerdem werden die 1920er wieder zum Leben erweckt. Bei einem Shooting mit Starfotograf Yu Tsai, der schon mit Kate Upton und Gigi Hadid gearbeitet hat, zeigen sich die Mädchen in glitzernden 20er-Jahre-Outfits. Dabei müssen sie gemeinsam mit einem nackten (!) Male-Model bestehen.

(baf)