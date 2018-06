Heidi Klum will jetzt am Konzept von GNTM feilen

"Ich möchte mich bei Dir für die letzten acht Jahre bedanken, Thomas Hayo. Die gemeinsame Zeit und die zahlreichen Erlebnisse am Set von ,Germany's next Topmodel' werde ich niemals vergessen. Deine Fans und die Kandidatinnen werden Dich vermissen, aber mir wirst Du am meisten fehlen", schrieb Heidi Klum am Freitagabend auf Instagram. Wenige Stunden zuvor hatte Hayo, ebenfalls auf der Social Media-Plattform, seinen Rückzug aus der Castingshow bekanntgegeben.

Der Ausstieg Hayos würde die 45-jährige Model-Mama jetzt dazu zwingen, "umzudenken, neue Seiten aufzuziehen und am GNTM-Konzept zu feilen".

Michalsky findets schade

Auch Michael Michalsky, Jury-Konkurrent bei GNTM, äußerte sich gegenüber der Nachrichtenagentur "spot on news" zum Ausstieg seines "liebsten Feindes": "Ich finde es schade, dass Thomas aufhört. Die Zusammenarbeit mit ihm war immer gut. Aber die Gründe sind nachvollziehbar. Eine Staffel zu drehen kostet sehr viel Zeit. Das merke ich natürlich auch".

Wie die Show nach dem plötzlichen Aus von Fan-Liebling Hayo im nächsten Jahr weitergehen wird, wird sich zeigen. Um es mit den Worten von Heidi Klum zu sagen "Stay tuned, GNTM 2019".





(baf)