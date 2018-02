Publikumsliebing Heinz Petters ist tot

Der Publikumsliebling Heinz Petters ist bereits am 6. Februar diesen Jahres im Alter von 85 Jahren gestorben, berichtet die APA. Das Wiener Volkstheater, Petters Stammhaus, bestätigte sein Ableben.

Den meisten Österreichern ist Petters wohl aus seinen unzähligen großen und kleinen Rollen in österreichischen Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter in Franz Antels "Bockerer"-Filmen. Petters galt lange Zeit als einer der populärsten Schauspieler Österreichs.

Begann als Tänzer

Petters, am 9. Juli 1932 in Graz geboren, absolvierte die Kunstgewerbeschule für Keramik und Kleinplastik, nahm Ballett- und Schauspielunterricht und begann seine Bühnenlaufbahn zunächst als Tänzer, später als Operettenbuffo und Schauspieler. Nach Engagements in mehreren Theatern holte ihn Leon Epp schließlich ans Wiener Volkstheater, dem er ab 1964 als fixes Ensemblemitglied angehörte, bevor er 1997 zum Ehrenmitglied aufstieg.

In weit mehr als 100 Rollen hat er sich einen Ruf als großartiger Nestroy-Darsteller erworben, war aber auch immer wieder in Klassikern von Shakespeare und Grillparzer und im zeitgenössischen Repertoire von Gert Jonke über Marlene Streeruwitz bis zu Franzobel zu sehen.



(red)