Helena Bonham Carter soll bei "The Crown" mitspielen

Die 51-jährige Britin steht lauf Medienberichten kurz davor, die Rolle von Prinzessin Margaret in der dritten und vierten Staffel des Netflix-Hits zu übernehmen. Sie führt den Charakter von Vanessa Kirby weiter, die die jüngere Schwester der Queen in Staffel 2 verkörpert hat.

Ursprünglich soll Bonham Carter sogar als Queen Elisabeth II. höchstpersönlich im Gespräch gewesen sein. Royale Luft vor der Kamera hat die Ehefrau von Tim Burton schon in der Vergangenheit. In "The King's Speech" spielte sie Queen Elisabeth, die im Jahr 2002 verstorbene Mutter der jetzt amtierenden Königin.

Die dritte Staffel von "The Crown" hat noch kein Release-Datum, wird aller Voraussicht nach nicht vor Herbst 2018 auf Netflix zu sehen sein.

(baf)