Erste Details zur neuen "Herr der Ringe"-Serie

Vergangenen Samstag gab der Streamingdienst Amazon bekannt, dass JD Payne und Patrick McKay zum Autorenteam der neuen "Herr der Ringe"-Prequel-Serie gehören. Die beiden sind zwar noch relativ neu in der Branche, bringen aber einiges an Erfahrung mit. Aktuell schreiben sie die Drehbücher zu "Star Trek 4" und "Godzilla vs. Kong". Zuletzt waren sie an der Entwicklung von "Star Trek Beyond" beteiligt.

"Die reichhaltige Welt, die J.R.R. Tolkien geschaffen hat, ist voller Größe und Herz, Weisheit und Komplexität. Wir sind absolut entzückt, dass wir sie gemeinsam mit Amazon erneut zum Leben erwecken werden. Wir fühlen uns wie Frodo, der vom Auenland aus aufbricht, mit einer großen Verantwortung in unserer Obhut – das ist der Beginn des Abenteuers eines Lebens.", so ein offizielles Statement des Autoren-Duos.

Fünf Staffeln geplant

Mehreren Medienberichten zufolge sind fünf Staffeln der Prequel-Serie geplant. Wer zum Cast gehört, steht noch nicht fest. 2021 soll die Serie bei Amazon starten.

