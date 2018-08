US-Serie "Homeland" endet nach Staffel 8

Die preisgekrönte Thrillerserie "Homeland" geht nach acht Staffeln zu Ende, wie der US-Sender "Showtime" nun bekannt gab.

"Ich kann nicht in Worte fassen, was die Serie für die Verbreitung unserer Marke bedeutet hat und auch für mich persönlich: Es war die erste Serie, der ich (hier bei Showtime) grünes Licht gegeben habe.", erzählte Alex Gansa am Montag beim beim Press-Junket der Television Critics Association.

"Alex (Gansa) und Claire (Danes) haben mit uns (über den Abschluss der Serie) in der letzten Season gesprochen. Alex hat die Serie geschaffen, Claire war unsere wichtigste Stütze. Die beiden haben schließlich die Entscheidung getroffen." Im Juni 2019 soll die achte Season in den USA ausgestrahlt werden. Wann sie hierzulande zu sehen sein wird, ist nicht bekannt.

"Homeland" zählt mit 8 Emmys und 3 Golden Globes zu den erfolgreichsten TV-Serien.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)