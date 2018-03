House of Cards - Teaser kündigt letzte Staffel an

Während einer Werbeunterbrechung bei der Oscar-Preisverleihung wurde nun der erste Teaser zur finalen Staffel, in der Frank Underwood (Kevin Spacey) mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr dabei sein wird.

Viel wird im kurzen Teaser nicht verraten. Nach einer langen Kamerafahrt kommt man im Oval Office an, wo Claire Underwood (Robin Wright) entschlossen sagt: "Wir fangen gerade erst an". Was genau die Fans der Netflix-Serie nun erwarten können, wird sich erst im Herbst zeigen.

We're just getting started. pic.twitter.com/h2XafRynew — House of Cards (@HouseofCards) 5. März 2018

Eigentlich sollten die neuen Folgen schon im Frühling kommen, doch nach den Anschuldigungen gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey wurden die Dreharbeiten im Herbst auf Eis gelegt und erst im Jänner 2018 wieder aufgenommen.

(baf)