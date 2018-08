Im "Sommerhaus der Stars" setzt es Watschen

Frank und Elke Fussbroich, Uwe und Iris Abel, Patrick Schöpf und Shawne Fielding oder Patricia Blanco und Nico Gollnick. Sie sind nach Wochen der Intrigen und des extrem niveaulosen Zanks die "Überlebenden" in der portugisischen Villa.

Am Montag geht es um den Titel "Promipaar 2018" und das Preisgeld von 50.000 Euro. Da kann man schon mal die gute Kinderstube vergessen. So wie Shawne Fielding, die in einem von RTL veröffentlichten Teaser-Video gegenüber ihrem Partner handgreiflich wird. Vor laufender Kamera setzt es eine Ohrfeige.

Direkt im Anschluss an das große Finale erwartet die Fans des seichten Geschmacks das große Wiedersehen aller Kandidaten. Dabei werden mit ziemlicher Sicherheit einige der Konflikte, die im Sommerhaus sehr unsanft und mit stumpfer Klinge ausgetragen worden sind, wieder aufgekocht.

Schimpfen und Schikanen im Sommerhaus der Stars

Vor allem von Daniela und Jens Büchner erwartet man die eine oder andere Entgleisung gegenüber ihren Konkurrenten.

"Heute.at" tickert das große Finale ab 20 Uhr LIVE.

Wer schimpft wen im Sommerhaus

