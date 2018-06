James Corden inszeniert "Cats" am Zebrastreifen

Schauspieler, Karaoke-Profi und (zeitgleich) Chauffeur, Moderator, Entertainer - der Brite James Corden ist ein Multitalent. In den Einspielern der "Late Late Show" stellt er sein Licht allerdings absichtlich unter den Scheffel.

Im aktuellen Clip gibt Corden einen begeisterten, doch leider nicht wirklich fähigen Superfan von Andrew Lloyd Webber, der ein Best-of aus dessen Werkkatalog erstellt.

"Crosswalk - The Musical" heißt das Projekt und wird auf einem Zebrastreifen aufgeführt (der in London allerdings keine Streifen hat). Schaltet die Ampel auf rot, rücken die Tänzer und Tänzerinnen an. Die Autofahrer zeigen sich entsprechend überrascht...





(lfd)