Jeremy Irons stößt zur TV-Serie der "Watchmen"

Alan Moore, Koryphäe der Graphic-Novel-Zunft, Kultkauz unter den schrulligen Comic-Schöpfer-Granden und eine lebende Legende, will seine Werke nicht im Kino sehen. Von "From Hell" bis zur "Liga der außergewöhnlichen Gentlemen", der Mann ist strikt dagegen, dass seine Geschichten ihr angestammtes Medium verlassen um Geld in die Kinokassen zu spülen.

Moores Meisterstück "Watchmen" gilt als beste Graphic Novel. Zack Snyder verfilmte sie 2009 (mit äußerst bescheidenem Erfolg), der Aufschrei von Anhängerschaft war gewaltig. HBO macht aus dem Stoff dennoch eine TV-Serie, die noch dazu von einem echten Fan geschrieben und produziert wird... in einem mehrseitigen Brief erklärte Damon Lindelof auf Instagram seine Motive für die vermeintliche Heiligenschändung.

Pilot

Dabei steht noch nicht einmal endgültig fest, ob der Sender "Watchmen" tatsächlich ins Programm nimmt. Eine Pilot-Folge wird über das Schicksal des Spin-off-Formats entscheiden, das zwar auf den Figuren des Quellmaterials basieren, aber Jahrzehnte später spielen soll. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, investiert man nun in mindestens einen Charakter-Darsteller, um die Sache zum Laufen zu bringen.

Neuzugang

Jeremy Irons, 1991 für seine Rolle in "Die Affäre der Sunny B." mit dem Hauptdarsteller-Oscar ausgezeichnet, wird in der wegweisenden Episode von "Watchmen" zu sehen sein. Angeblich spielt er einen in die Jahre gekommenen, gebieterischen, britischen Adeligen. Neben Irons sind unter anderem auch Regina King, Don Johnson, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens und Andrew Howard für den Piloten bestätigt. Wann dieser ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lfd)