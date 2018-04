"Geh einfach sterben": Leo Lukas giftet FPÖ-Steger an

"Und an Hrn. Steger gerichtet, ganz persönlich: Komm, Alter, geh einfach sterben. Es wäre besser für uns alle, auch für deine eigenen Kinder": Leo Lukas, Kabarettist, bekannt unter anderem aus "Was gibt es Neues?", giftete per Facebook-Posting den FPÖ-Stiftungsrat Norbert Steger an.

FPÖ-Politiker Norbert Steger sitzt für die Freiheitlichen im ORF-Stiftungsrat. Er gilt als Kandidat der ÖVP-FPÖ-Regierung für den Vorsitz des Stiftungsrates. (Bild: picturedesk.com) FPÖ-Politiker Norbert Steger sitzt für die Freiheitlichen im ORF-Stiftungsrat. Er gilt als Kandidat der ÖVP-FPÖ-Regierung für den Vorsitz des Stiftungsrates. (Bild: picturedesk.com)

Dem steirischen Kabarettisten dürfte schnell klar geworden oder klar gemacht worden sein, dass er sich gehörig im Ton vergriffen hatte. Er löschte seinen Kommentar. Aber nicht, bevor er einen gehörigen Shitstorm losgetreten hatte. Los "oe24" zeigte sich FPÖ-Klubomann Johann Gudenus empört, Kanzler Kurz und Vizekanzler Strache sollen zu mehr Sachlichkeit aufgerufen haben.

Diese kam davor schon von mehreren Seiten, unter anderem von Armin Wolf.

Die Wogen gehen hoch, seit Steger drohte, ORF-Korrespondenten zu entlassen. In weiterer Folge warf er dem ORF vor, einen "politischen Endkampf für linke Ideen" zu führen.





(lam)