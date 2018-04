Kandidat vertraute dem Publikum zum Glück nicht

Günther Jauch hieß am Montag bei "Wer wird Millionär?" auf RTL Kandidaten willkommen, die schon einmal beim beliebten Quiz versagt haben.

Auch Michael Hirsch erhielt eine zweite Chance. Bei der 16.000 Euro-Frage, die ihm schon einmal zum Verhängnis wurde, haderte der 41-Jährige erneut. Diesmal hatte er allerdings noch den Publikumsjoker parat.

Publikumsjoker

Also ließ Moderator Jauch die Zuschauer im Studio entscheiden. "Bei welchem Phänomen der Straßenkunst findet man ausrangierte Kleidungsstücke in ungewohnter Umgebung? A: Shoefiti (richtig), B: Jeansart, C: Aquarellmützen, D: Pulloverpainting", lautete die Frage samt Auswahlmöglichkeiten.

Ganze 64 Prozent entschieden sich für Antwort B. Antwort A, die richtig war, hatten immerhin noch 27 Prozent am Schirm. Trotz dem relativ eindeutigen Abstimmungsergebnis zweifelte Hirsch am Wissen des Publikums: "Jeansart hört sich sehr offensichtlich an. Das hat das Publikum vielleicht ein bisschen beeinflusst".

Shoefiti

Zur Absicherung griff er auch noch auf den 50/50-Joker zurück. Und der eliminierte tatsächlich die vom Publikum favorisierte Antwort "Jeansart". Von den zwei dann noch verbleibenden Antwortmöglichkeiten wählte Hirsch dann "Shoefiti" aus. Damit streifte er 16.000 Euro ein.

Auch die nächste Frage wurde dann richtig beantwortet. Danach spielte er auf Sicherheit und entschied sich für einen Gewinn von 32.000 Euro.

(baf)