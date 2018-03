Kathrin Menzinger traurig über das Aus von Vadim

Obwohl die beiden eine solide Leistung auf dem Tanzparkett ablieferten, reichte es nicht für einen Verbleib in der beliebten Tanzsendung auf RTL.

Bereits als erstes Paar wurden der 30-jährige Profi und die 51-jährige Schauspielerin von den Zuschauern per Voting zur Überraschung vieler nach Hause geschickt. Zur "Gala" sagte Ruland zum Ausscheiden: "Das Gefühl, dass es für alle total überraschend ist, ist sehr schön. Es wäre schlimmer, wenn alle sagen würden: 'Ja, sorry, war nicht gut. So können wir hocherhobenen Hauptes die Show verlassen und uns gut fühle".

Traurig über das Ausscheiden der beiden ist auch Kathrin Menzinger. Die 29-Jährige postete ein Foto, das sie gemeinsam mit Garbuzov zeigt. "Ohne dich macht Let's Dance weniger Spaß. Ich werde dich sehr vermissen", schrieb sie dazu. Die beiden sind seit Jahren ein professionelles Tanzpaar und konnten gemeinsam einige Welt- und Europameistertitel im Showdance gewinnen.

