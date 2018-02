Katie Holmes spielt FBI-Agentin in neuer Serie

Ihre Durchbruch feierte Katie Holmes als Joey Potter in der Jugendserie "Dawson’s Creek". Danach war sie hauptsächlich in großen Kinofilmen zu sehen.

Holmes als FBI-Agentin

Nun kehrt sie zurück ins Fernsehen: Holmes soll laut "Variety" in der FOX-Dramaserie "Mrs Otis Regrets" in die Rolle der FBI-Agentin Hazel Otis schlüpfen. Darin hat sie es mit einer heiklen Terrordrohung zu tun.

Gleichzeitig muss sie aufgrund ihrer Liebesaffäre mit einem prominenten General um ihren Job fürchten. Holmes wird in der Serie nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch als ausführende Produzentin fungieren.

"Mrs Otis Regrets" stammt aus den Federn von "Empire"-Showrunnerin Ilene Chaiken (die übrigens gerade ein Reboot von "The L Word" plant) und "Rosewood"-Autorin Melissa Scrivner. Wann die Serie startet, ist noch nicht bekannt. Bis dahin ist Holmes in der Gaunerkomödie "Ocean's 8", die am 21. Juni 2018 startet, zu sehen.

(red)