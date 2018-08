Katja badet, Silvia verzweifelt und einer geht

Jetzt ist der erste Kandidat offiziell raus. Eine Woche nach dem Start von ‘Promi Big Brother’ musste der erste Kandidat nun seine Tasche packen. Zwar ist Sophia Vegas (30) bereits vor ihm ausgezogen, allerdings aus medizinischen Gründen.

Umfrage Wer gewinnt Promi Big Brother 2018? Chethrin Schulze

Daniel Völz

Katja Krasavice

Cora Schumacher

Mike Shiva

Johannes Haller

Alphonso Williams

Nicole Belstler-Boettcher

Umut Kekilli

Silvia Wollny

Zu groß war die Sorge, dass die Bedingungen im Promi-Knast das Wohl ihres Kindes schaden könnten. Pascal Behrenbruch (33) hingegen wurde als erster rausgewählt. In der anschließenden "Late Night Show" erklärte der Sportler anschließend: "Absolut schockierend. Deswegen nehme ich das jetzt auch nicht so richtig auf, ich muss das erstmal verdauen. Wenn ich dann schon nicht gewinne, dann ist es so am besten. So sehe ich meinen Sohn am schnellsten".

Auch die 53-jährige Silvia Wollny hatte vor ein paar Tagen die Villa vorübergehend verlassen müssen, nachdem man bei ihr eine ansteckende Gürtelrose festgestellt hatte. Den ganzen Tag über hatte Silvia zu verstehen gegeben, dass es ihr nicht gut gehe, schlussendlich wurde sie im Sprechzimmer untersucht und vorsichtshalber aus der Show gezogen. Da sich der Verdacht auf eine Gürtelrose nicht bestätigte, konnte die elffache Mutter den Container wieder beziehen. An Kandidatin Sophia hatte sie kurz vor deren Auszug laut "Vip.de" noch bemängelt: "Dass sie das Baby hier mit aufs Spiel setzt und auf einem kalten Boden schläft zum Beispiel, das macht mich richtig aggressiv".

Wer ist eigentlich Umut?

Zuvor wurde die von vielen Fans der Show schon oft ausgesprochene Frage nach dem Promi-Status auch intern zum Thema gemacht. Und zwar zwischen Silvia Wollny und dem Ex-Kicker Umut Kekilli. Die TV-Mama hat nämlich absolut keine Ahnung, mit wem sie da eigentlich unter einem Dach wohnt.

"Hömma, ich weiß nicht, wo ich dich hinstecken soll. Mal ne' blöde Frage, warst du mal mit der Ochsenknecht zusammen? Die ist doch schon 56 oder so. Die hat doch jetzt ein Kind gekriegt, oder?", fragt sie ihren Gegenüber, sehr zu dessen Belustigung.

Weiterbohren

Nach der erfolgten Aufklärung, dass Brigitte Nieslen erst vor kurzem Mutter geworden ist, bohrt Silvia weiter: "Aber die Ochsenknecht, mit der haste nix zu tun, oder? Die ist doch auch viel älter als du. Stehst du auf ältere Frauen? Trotzdem kenn ich dich doch irgendwo her. Bist du denn in der Türkei schon mal auf dem Titelblatt gewesen? Sonst in Medien vertreten in Deutschland? Und wodurch?".

Umut scheint das witzige Kreuzverhör zu genießen und lässt Silvia weiter Sherlock Holmes spielen. "Du bist schon auf der richtigen Fährte. Ich liebe das, wenn du dir so einen Kopf machst", ermutigt er sie weiter.

Katja weiß anscheinend ganz genau, dass ihre Ausflüge in die Badewanne beim Publikum nicht so schlecht ankommen. Erneut setzt sie sich ins heiße Wasser und sorgt somit vor den Fernsehgeräten für den einen oder anderen Schweißausbruch.

Das große Finale von Promi Big Brother könnt ihr am 29. August in unserem großen LIVE-TICKER mitverfolgen.

Promi Big Brother zum Nachklicken:

Silvia und Sophia sind zurück (Tag 6)

Silvia und Sophia sind zurück: Promi Big Brother 2018 Tag 6 (23.8.2018)

Petting auf der Couch (Tag 5)

Petting auf der Couch: Promi Big Brother PBB Tag 5 (22.08.2018)

Katja mag es dreckig und masturbiert in der Dusche (Tag 4):

Katja masturbiert in der Dusche: Promi Big Brother 2018 Tag 4 (21.08.2018)

Tag 3

Promi Big Brother - Tag 3

Zickenkrieg im Container:

Promi Big Brother 2018 - Folge 3

Sophia ist schanger (Folge 2):

Promi Big Brother 2018 - 2. Folge: Sophia ist schwanger

Fürst geht, Katja und die Porno-Banane (Einzug):

Promi Big Brother 2018 - 1. Folge: Fürst gibt auf

Promi Big Brother - Die Kandidaten:

Promi Big Brother 2018 - Die Kandidaten

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)