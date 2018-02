Katzenberger gratuliert ihrer Schwester zum Sieg

Jenny Frankhauser konnte am Wochenende die RTL-Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" für sich entscheiden und damit die Dschungelkrone 2018 mit nach Hause nehmen.

Ob sie ihren Sieg zum Anlass nimmt, den Zoff mit ihrer platinblonden Schwester endlich zu beenden? Daniela zumindest scheint sich eine Versöhnung zu wünschen, sie beglückwünschte Jenny auf Social Media zu ihrem Titel. "Du hast Dich wirklich super geschlagen und es tapfer durchgezogen. Du kannst sehr stolz auf Dich sein", schreibt sie auf Facebook, "Wir wünschen Dir alles Liebe und Gute! Lucas, Daniela und die kleine Sophia".

Die 25-Jährige kommt mit ihrem Sieg in Australien so langsam an die Popularität ihrer älteren Schwester heran, möchte man meinen. Auch wenn das Ergebnis - so Moderatorin Sonja Zietlow - diesmal ziemlich knapp war. Auf Platz Zwei schaffte es Daniele Negroni, der sich aber für seine Mitstreiterin freuen konnte: "Die Jenny hat sich hier verändert und gezeigt, dass sie über ihren Schatten springen kann". Den dritten Platz ergatterte Tina York, die seit Tagen als geheime Favoritin galt. Auch sie war überrascht, dass sie so weit gekommen ist. Die 63-Jährige kann sich aber denken, worin der Grund für ihren Erfolg lag: "Ich habe mich nicht verstellt, ich war immer die echte Tina York".

(baf/bang)