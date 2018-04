Chinas #1 TV-Show spielt in Wien und Tirol

In China ist "Keep Running" ein Straßenfeger. Die bisherigen Folgen wurden insgesamt 24 Milliarden Mal gesehen. Für die neue, sechste Staffel wurden die acht Stars nach Österreich eingeflogen - mit einem 400-köpfigen Produktionsteam als Unterstützung.

Keep Running 2018 (Bild: Screenshot) Die Chinesischen Show-Teilnehmer sorgten für großen Andrang in der Wiener City. (Bild: zVg) Die Stars von "Keep Running" (Bild: zVg) Keep Running 2018 (Bild: Screenshot)Die Chinesischen Show-Teilnehmer sorgten für großen Andrang in der Wiener City. (Bild: zVg)Die Stars von "Keep Running" (Bild: zVg)

In Wien kreischten Anfang März die chinesischen Fans als sich Deng Chao, Angelababy, Li Chen, Chen He, Zheng Kai, Wang Zulan, Lu Han und Di Li Re Ba in der Wiener City zeigten. Davor war gastierte die Produktion neben China bereits in Südchorea, den USA, Australien und in Tschechien.

Beliebteste Gameshow Chinas

Bei "Keep Running" müssen die acht Promis bei Geschicklichkeitsspielen unter freiem Himmel bestehen. Von den Quoten, die die Sendung in China erreicht, können Österreicher nur träumen. Doch selbst die chinesische Konkurrenz hat gegen das TV-Format keine Chance.

Auch Sebastian Kurz in Wien dabei

Neben Uno-City, Staatsoper und dem ersten Bezirk (Sachertorte!) besuchten die Chinesen auch das Rathaus. Wie wichtig die Sendung für den Tourismus ist, zeigt, dass sogar Kanzler Kurz es sich nicht nehmen ließ, vor den TV-Stars zu sprechen.

Chinesen beim Schuhplattln

Von Wien ging es dann weiter nach Tirol, wo sich die Kandidaten im Schnee aneinander maßen und sich beim Schuhplattln lächerlich machten. Österreich zeigte sich, um zukünftig viele chinesische Touristen anzuziehen, von seiner schönsten Seite.

Der Trailer zur Serie (siehe oben) erinnert an die berühmten "Postkarten", in denen die Länder der Songcontestteilnehmer beim ESC vorgestellt werden. Aber nicht nur Österreich versuchte zu beeindrucken. Die Chinesen nutzten ihren Besuch, um Stimmung für die Olympischen Winterspiele in China 2022 zumachen.

Österreich wird in zwei Folgen der aktuellen, sechsten Staffel von "Keep Running" vorkommen. Die erste Folge der neuen Staffel wurde am 13. April ausgestrahlt. "Keep Running" läuft immer freitags.

(lam)