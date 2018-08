Kein Ende in Sicht für "Die Simpsons" auf Fox

Die Zukunft der "Simpsons" auf Fox ist zumindest für die nächsten Jahre gesichert. Das erklärten die beiden Sendeverantworetlichen Dana Walden und Gary Newman bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

"Die Simpsons sind ein so großer Teil unserer Marke. Es gibt keinerlei Pläne, dass die Sendung irgendwo anders laufen wird als auf Fox", versichert Walden. Die Zeichentrickserie startet im Herbst in die mittlerweile 30. Staffel, trotzdem gibt es bereits jetzt Produktionsarbeit für "ein paar Jahre an Episoden".

Frage der Lizenzen

Durch die Übernahme des Senders durch Disney wird Fox in Zukunft Lizenzen für neue Staffeln direkt beim neuen Eigentümer einholen müssen. Walden und Newman seien zuversichtlich, dass Disney und Fox einen Weg finden werden, der die Interessen der beiden gleichermaßen zufriedenstellten wird.

Am 30. September startet in den USA die 30. Staffel der "Simpsons". Im deutschsprachigen Raum werden die Folgen etwas später auf ProSieben gezeigt werden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)