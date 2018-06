US-Website wirft Netflix Kinderpornografie vor

Im argentinischen Film "Desearas" ("Verlangen") entsetzte eine Szene mit zwei kleinen Mädchen (7, 9) eine konservative US-Website. "PJ Media" zeigte daraufhin Netflix beim FBI, dem US-Justizministerium und der NGO National Center for Missing and Exploited Children an. Die Behörden sind auf den Vorwurf nicht eingegangen. Aber die Nichtregierungsorganisation untersucht den Fall.

Kind hat Orgasmus auf einem Polster

Der 2017 erschienene Film, der bei uns nicht im Angebot ist, zeigt zu Beginn des Films zwei Schwestern, die sich einen alten Cowboy-Film anschauen. Eines der Kinder nimmt sich einen Polster und reitet darauf wie auf einem Pferd. Dabei hat es unbeabsichtigt seinen ersten Orgasmus. Zuschauer werfen dem Unternehmen vor, dass die Kamera das Gesicht des Mädchens in Nahaufnahme und in Zeitlupe zeige. Das mache die Szene zu einem Kinderporno.

Regisseur Diego Kaplan widersprach auf "indiewire.com".

"'Desearas' ist ein Film. Wenn wir sehen, wie ein Hai in einem Film eine Frau frisst, denkt niemand, dass die Frau wirklich gestorben ist oder dass der Hai echt sei. Wir arbeiten Welt der Fiktion. Für mich ist es wichtiger ein Vater zu sein als ein Regisseur.

Natürlich wurde ein Trick benutzt, als wir diesen Film drehten. Die Mädchen kopieren eine Cowboy-Szene aus einem John-Ford-Film. Die Mädchen verstehen nicht, was sie tun, sie kopieren nur, was sie auf dem Bildschirm sehen. Kein Erwachsener ist in der Szene anwesend. Gedreht wurde unter der sorgfältigen Aufsicht der Mütter der Mädchen.

Weil ich wusste, dass diese Szene missverstanden werden könnte, ist beim "Making of"-Material der Dreh der Szene zu sehen.

Alles spielt sich im Kopf des Zuschauers ab. Die Vorstellung, wie die Szene gedreht wurde, hängt vom Grad der Verdorbenheit des Zuschauers ab."

Netflix hat sich bisher zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

(lam)