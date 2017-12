Kultserie "Verrückt nach dir" wird fortgesetzt

"Verrückt Nach Dir" zählte Anfang der 90er Jahren zu den erfolgreichsten Comedyserien in den USA. Die Geschichte dreht sich um das verheiratete Ehepaar Jamie (Helen Hunt) und Paul (Paul Reiser), die mit ihrem Hund Murray in Manhattan leben.

Laut "TV Line" arbeiten Paul Reiser und "Sony Pictures TV" nun an einer Fortsetzung der Serie. Noch gibt es keine genauen Informationen. "Verrückt Nach Dir" (auf engl. "Mad About You") wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit vier Emmys für Hauptdarstellerin Helen Hunt.

Helen Hunt

(LM)