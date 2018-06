Late-Show-Hosts gehen zusammen auf Trump los

Sieht man von einmal von Roseanne Barr ab, gibt es in der US-amerikanischen TV-Landschaft wenig prominente Befürworter von Präsident Donald Trump. (So prominent zumindest, dass sie auch dem europäischen Fernsehpublikum ein Begriff wären.) Im Gegenteil, seit er ins höchste Amt der Vereinigten Staaten gewählt wurde, bekommt Trump regelmäßig von renommierten Comedians, Schauspielern und Moderatoren sein Fett ab.

Einer der lautesten Kritiker des US-Präsidenten ist Stephen Colbert, der sich in seiner "Late Show" kein Blatt vor den Mund nimmt. Nicht selten schießt Trump mit Beleidigungen zurück - und bekommt es nun mit einer Phalanx berühmter TV-Hosts zu tun.

Stars protestieren gegen US-Präsident Trump

"Untalentierter Abschaum und verlorene Seelen"

Im neuen Einstiegsclip seiner Show schreibt Stephen Colbert gerade an einem Gag ("Warum ist Trump so orange, wo er doch völlig Banane im Kopf ist"), als ihn Jimmy Fallon, der Moderator der "Tonight Show", kontaktiert. "Ich habe gehört, er [Trump, Anm.] hat uns untalentierten Abschaum und verlorene Seelen genannt", erzählt Fallon. Das höre sich mehr nach Conan O'Brien an, erwidert Colbert und zieht auch diese TV-Institution zu dem Gespräch hinzu.

Conan kann erst gar nicht glauben, dass Donald Trump Präsident geworden ist und appelliert dann an seine Kollegen, dem Politiker Zeit zu geben und sich zivilisiert zu verhalten. Denn sonst "könnte es hässlich werden"... Für Fans politischer Comedy bleibt Trumps Präsidentschaft ein wahrer Segen.

Kate Winslet in "The Late Show", Dezember 2017



