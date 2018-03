So viel Österreich steckt in "Let's Dance"

In der 11. Staffel von "Let's Dance" auf RTL sind die Augen aller österreichischen Tanz-Fans auf Deutschland gerichtet. Wer mit "Dancing Stars"-Entzugserscheinungen zu kämpfen hat, holt sich dort die nötige Dosis Ballroom-Glamour.

Gil Ofarim und Ekaterina Leonova tanzen noch einmal ihren Siegestanz von 2017 (Bild: RTL) Gil Ofarim und Ekaterina Leonova tanzen noch einmal ihren Siegestanz von 2017 (Bild: RTL)

Meier: Deutscher Star aus Wien

In der neuen Staffel steckt auch ein bisschen Österreich drin. Rotschopf Barbara Meier, Model, Schauspielerin und "Germany's Next Topmodel"-Siegerin ist zwar in Deutschland geboren, lebt aber inzwischen in Wien-Döbling.

Eigentlich selbst Promis sind die Profitänzer Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov, die mit Austro-Background den deutschen Promis am Parkett Beine machen. Lange Zeit rockten die vielfachen Weltmeister den Austro-Ballroom am Küniglberg, bevor sie zu RTL wechselten. Früher selbst ein Paar, sind sie inzwischen nur noch beruflich eng verbunden.



Highlight der Sendung: Victoria Swarovskis Moderatoren-Debut

Wichtiger als alle Promis war in der Kennenlern-Sendung Victoria Swarovski. Sie ersetzte Landzeitmoderatorin Sylvie Meis. In ihrer allerersten Liveshow schlug auch gleich der Nervositäts-Hammer zu, die Folge waren einige Versprecher.

Alle gegen Victoria

Meis-Fans ließen Victoria keine Zeit, um sich einzugewöhnen und eine gewisse Routine zu bekommen. Sie nahmen ihr sehr übel, dass sie die Langzeitmoderatorin ersetzt. Die Folge: Sowohl auf Twitter als auch in der deutschen Presse bekam Victoria ihr Fett weg. Von ihren österreichischen Wurzeln bekommen Uneingeweihte nicht viel mit. Victoria hat sich sprachlich den Bayern angepasst - sie "piefkinesert".

Siegerin Judith Williams hat freie Fahrt in die 3. Folge

In der Kennenlernshow flog noch keiner der 14 Promis raus. Stattdessen bekam jeder einen Partner zugeteilt. Die meisten Punkte heimste Unternehmerin Judith Williams ein. Sie hat damit einen Freifahrschein für Folge 3 und ist die einzige, die kommenden Freitag nicht zittern muss.

Alle Promi-Profi-Paarungen: Siehe Fotoshow oben

Fauxpas nach dem Weltfrauentag:



'Wie eröffnen wir am besten die Show einen Tag nach dem Weltfrauentag?'



'Wir lassen die Promifrauen mit Schürzen auf Waschmaschinen tanzen!'



'GENIAL!'#LetsDance — Elaine Marley (@Mrs_Marley) 9. März 2018

Böse Kommentare über Victoria Swarovski im Netz:



So, ich sag's: Ich vermisse die Stammel-Meis. #LetsDance — Anja Rützel (@aruetzel) 9. März 2018

(lam)