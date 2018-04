Wienerin fliegt raus: "Let's Dance" ohne Meier

Ich glaube, wir machen es einfach kurz und schmerzlos: "Weitertanzen dürfen Ingolf und Ekatarina, raus sind Barbara und Sergiu."

Ex-Topmodel-Gewinnerin Barbara Meier brach in Tränen aus. Nach dem Jury-Lob hätte sie sich den Rauswurf wahrscheinlich nicht erwartet. Den Cha Cha Cha, den sie zu "Daylight In You Eyes" von den No Angels hinlegte, sei ihr bester Tanz bisher gewesen.

25 Punkte und Lob von der Jury

Die Juroren gaben ihr 25 Punkte. Jorge Gonzalez schwärmte über Energie, Körperspannung und Hüftbewegung. Joachim Llambi attestierte ihr einen "sehr ordentlichen Cha Cha Cha".

Einzig Motsi Mabuse merkte an, dass sie etwas unsicher und nervös gewirkt habe. Die Jurorin lobte gleichzeitig aber auch die Beinarbeit des rothaarigen Models.

Letzter Ösi-Tänzer ist raus

Es waren also die TV-Zuschauer, die Meier zurück nach Wien schickten. Die Deutsche lebt nämlich in Wien-Döbling und war bis Freitag die letzte verbleibende Tänzerin mit Verbindungen zu Österreich.

Zwangspause: Barbaras Oma starb

In der Woche davor setzte Barbara Meier aus. Ihre Oma starb mit 90 Jahren. für die trauernde Enkelin bedeutete das eine Zwangspause. Das dürften ihr die Anrufer nicht verziehen haben.

Auch Ingolf Lück und Ekaterina Leonova mussten am Schluss zittern. Lück war auch der erste, der Barbara und Sergiu zu trösten versuchte als Victoria Swarovski den Verlierer verkündete.

Lück trotz "Quatsch-Nummer" weiter

Die deutsche "Bild" verriss Ingolfs Quickstepp, bei dem er auf einem Plüsch-Steckenpferd übers Parkett hopste. Es sei eine "Quatsch-Nummer" ätzt das Medium. Trotzdem dürfte er damit mehr Zuschauer begeistert haben als Barbara Meier.

Eine Österreicherin ist noch dabei

Neun Kandidaten sind nun noch im Rennen. Mit Heiko Lochmann musse seine österreichische Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger gehen. Mit Tina Ruland Vadim Garbuzov. Nun mischt nur noch eine Österreicherin bei "Let's Dance" mit. Die immer wieder kritisierte Moderatorin Victoria Swarovski ist Tirolerin.

(lam)